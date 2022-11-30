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الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجلسة الثامنة.. البرلمان اللبناني يختار رئيسا جديدا للبلاد غدا

نبيه بري
نبيه بري
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يعقد مجلس النواب اللبناني، جلسة جديدة غدا الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية أكتوبر الماضي.

ووجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس دعوة لأعضاء المجلس النيابي لحضور جلسة عامة في الحادية عشر صباح غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. 

وستكون هذه الجلسة هي الثامنة في ماراثون اختيار الرئيس الجديد، وعقدت الجلسة الأولى في 29 سبتمبر الماضي.

ويحتاج المرشح لرئاسة الجمهورية في لبنان للحصول على أصوات ثلثي مجلس النواب المكون من 128 عضوا، أي الحصول على حد أدنى 86 صوتا، في الجولة الأولى على أن يتم عقد جولة ثانية للانتخابات خلال نفس الجلسة إذا لم يفز أحد من الجولة الأولى، ويفوز في الجولة الثانية من يحصل على 65 صوتًا فقط.

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