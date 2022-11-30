اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن بعض القرى بالفيوم

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 07:52 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان لها الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩ أنه نظرا لتنفيذ أعمال صيانه بخط مياه الشرب قطر ٥٠٠ مم بقرية نقاليفه -مركز سنورس اليوم الأربعاء الموافق٢٠٢٢/١١/٣٠.

تقرر قطع المياه لمدة ١٠ ساعات اعتبارا من الساعه التاسعة صباح يوم الأربعاء حتى السابعة مساء من نفس اليوم.

المناطق المتأثرة هى مركز سنورس: نقاليفة و ترسا و السعيدية و سنهور البحرية والتوفيقية وتوابعها ، ويهيب المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع .