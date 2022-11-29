"الكنز.. الغريقة والجن" تشارك في معرض القاهرة للكتاب 2023

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 09:14 م

يشارك الروائي مصطفى الطرهوني برواية جديدة تحمل عنوان: "الكنز.. الغريقة والجن"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٣، والتي تصدر عن دار حابي للنشر والتوزيع.

تضم الرواية في فصولها التي تعدت ٢٠ فصلًا ثلاث قصص لشخصيات متداخلة يعيشون جميعهم في قرية من إحدى قرى الجنوب المصري "الصعيد" وتتداخل الشخصيات الثلاثة وحكاياتهم اليومية، لنرى أحزانهم وأفراحهم ونتفاعل معها في شكل أدبي مميز.

"الكنز.. الغريقة والجن" والتي تعتبر الروايك الثالثة للروائي الطرهوني، وذلك بعد مشاركتين ناجحتين في معرض القاهرة ٢٠٢١ برواية "إنما نحن أحلام"، والتي لاقت رواجا كبيرا وحققت مبيعات كبيرة، ورواية "غريب" والتي شاركت في معرض القاهرة ٢٠٢٢، كما شاركت في معارض دولية منها: الرياض، والشارقة، والكويت، ومعرض جدة لكالياري للكتاب ٢٠٢٢.