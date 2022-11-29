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الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة أمريكا وإيران في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

مباراة أمريكا وإيران
مباراة أمريكا وإيران
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة أمريكا ضد إيران في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ ويحتل منتخب إيران المركز الثاني برصيد ٣ نقاط بعد الهزيمة في الجولة الأولى ضد إنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين ثم الفوز على منتخب ويلز بهدفين دون رد بينما يدخل منتخب أمريكا المباراة وفي رصيده نقطتين من تعادلين مع إنجلترا وويلز.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة أمريكا ضد إيران في كأس العالم 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ستقدم قناة بين سبورت ماكس 2 بث مباشر مباراة أمريكا وإيران في كأس العالم قطر 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2022، حيث ستقام المباراة على ملعب ستاد الثمامة بمدينة الدوحة القطرية.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم بث مباشر لمشاهدة مباراة أمريكا ضد إيران خاصة وأن البلدين بينهما خلافات سياسية تاريخية بعيدا عن كرة القدم.

مشاهدة بث مباشر لمباراة أمريكا وإيران في كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢

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