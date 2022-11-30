تعرف على حظك في أبراج اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 12:41 ص

تقدم "البوابة نيوز" الأبراج، اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

تتلقى اليوم بعض الأخبار أو المعلومات الجديدة التي تدفعك وتحفزك على معرفة المزيد عن موضوع ما. تهتم اليوم باستخدام مهاراتك وخبراتك الجديدة في مشروع مع أحد شركائك. اتخذ القرارات التي تتعلق بوضعك المادي الآن فهذا هو أنسب وقت.

برج الثور

ستكون جريئا اليوم في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح. المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحة الطرفين، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما. كثرة الضغط الذي تواجهه في العمل وفي محيطك تنعكس سلبا على صحتك ومزاجك.

برج الجوزاء

حاول أن تتخذ القرارات العاجلة بالنسبة للأمور الجوهرية التى تواجهها الآن فى العمل، لا تتردد فهناك الكثير من المتربصين لك ينتظرون سقوطك، واحرص على التركيز فى العمل. شعور بالإعياء قد تشعر به اليوم جراء التقلبات الجوية غير المستقرة، أفضل ما يمكنك القيام به الآن هو مراقبة حالتك الصحية والعمل على حمايتها من التدهور.

برج السرطان

على الرغم من أنك شخص ذكي وماهر ولكنك لا تستطيع تفسير الأحلام، ولذلك لا تحاول أن تفسر لمن حولك أحلامهم لأنك قد تفسرها بطريقة خاطئة وتسبب لهم الذعر والقلق، إذا كان الحلم يخصك شخصيا، اعرضه على أحد أصدقائك المخلصين حتى يساعدك فى تفسيره.

برج الأسد

الأوقات التى تمر عليك مع الحبيب لا يمكن تعويضها، فلا تدع أعمالك تشغلك عن الاهتمام به حتى لا تصاب حياتكما بالملل والفتور . قد تقوم اليوم بخطوة مميزة فى مجال العمل يحسدك عليها الزملاء.

برج العذراء

تعود اليوم من رحلة سفر طويلة جدا. لا شك أن السفر سيغير سلوكيات البعض ويؤثر فيها ولكن في حالتك أنت سيؤثر فيك السفر تأثيرا نفسيا عميقا. أنت مقبل على مرحلة صعبة جدا، حيث تواجهك العديد من المشكلات. إذا كنت تحب التغيير، فماذا تنتظر؟ ابدأ الآن في تغيير حياتك.

برج الميزان

الهدوء الذي تشعر به اليوم قد يستمر لفترات طويلة جدا. من المتوقع خلال الفترة القادمة حدوث تغير ملحوظ في علاقتك بشخص ما قريب منك في العمل. لا يفضل أن تزعج نفسك بمشاكل الآخرين. اتركهم وشأنهم الآن.

برج العقرب

تبدو سريع البديهة اليوم ولذلك ستفهم كل ما يدور حولك دون طلب المساعدة أو العون من الآخرين. ستستغل هذه الميزة اليوم لصالحك وستحاول التعرف على أخبار الآخرين. قد تتعرف على شخصيات جديدة وتكون صداقات مميزة.

برج القوس

ذكاؤك يفوق كل الحدود اليوم فتستطيع أن تتعامل مع التحديات والصعوبات بطريقة حكيمة. الوضع العاطفي غير مستقر هذه الفترة فتشعر أن الشريك غير متعاون معك أو لا يبادلك نفس الشعور. حان الوقت الآن لتقييم العلاقة من جديد.

برج الجدي

ربما تشعر اليوم أنك تنطلق بسرعة نحو أهدافك. ليس بالضرورة أن يكون النجاح في العمل فقط بل قد تنجح في إقناع أسرتك بفكرة معينة، أو قد تنجح مثلا في التغلب على الصعوبات التي تواجهك منذ فترة. قد تكتشف في لحظة ما أنك يجب عليك تغيير الطريق الذي تسير فيه، واتخاذ طريق آخر. لا تقلق فالأمر سهل جدا.

برج الدلو

قد يمر أحد أفراد أسرتك بنوبة غضب شديدة جدا وربما تتساءل عن السبب. قد تظن بعض الوقت أنك السبب في ذلك. الأمر لا يتعلق بك إطلاقا. مهمتك اليوم هي إسعاد هذا الشخص وحل مشاكله. اهتم بصحتك فالمناخ غير مستقر هذه الفترة.

برج الحوت

ربما تشعر اليوم أنك لست محبوبا من الآخرين حتى إذا لم تجد سببا أو مبررا لذلك. علاقتك قد تكون أقوى هذه الفترة فلم تفكر بهذه الطريقة السلبية. قد يكون السبب في ذلك هو الملل والروتين اليومي الذي لا يتغير. اذهب للتسوق الآن أو شاهد فيلمك المفضل مع أسرتك.