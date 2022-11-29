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الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة قطر وهولندا في كأس العالم ٢٠٢٢

مباراة قطر وهولندا
مباراة قطر وهولندا
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ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة هولندا ضد قطر في المباراة الختامية للمجموعة الأولى لمنافسات كأس العالم ٢٠٢٢ ويحتل هولندا صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من الفوز على قطر والتعادل مع الإكوادور بينما يتذيل المنتخب القطري المجموعة بلا رصيد بعد هزيمتين متتاليتين من الإكوادور ثم السنغال.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر ضد هولندا في كأس العالم 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمباراة هولندا وقطر وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالك الحصري لحقوق بث جميع مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة قنوات الكأس.

وتنقل المباراة بين قطر وهولندا عبر قنوات 1 beIN Sports وAlkass EXTRA One HD، ويعلق على قناة الكأس خليل البلوشي ويتولى التعليق حسن العيدروس عبر بي إن سبورتس.

مشاهدة بث مباشر لمباراة هولندا وقطر في كأس العالم 

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