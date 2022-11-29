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الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة السنغال والإكوادور في جولة الحسم بكأس العالم ٢٠٢٢

مباراة الإكوادور
مباراة الإكوادور والسنغال
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة السنغال ضد الإكوادور ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ تقام اليوم الثلاثاء 29-11-2022، مباراة السنغال ضد الإكوادور، ضمن لقاءات المجموعة الأولى من كأس العالم قطر 2022، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين يدخل المنتخب السنغالي المباراة برصيد ٣ نقاط من الفوز على قطر بينما منتخب الإكوادور لديه ٤ نقاط من فوز على قطر وتعادل مع هولندا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال ضد الإكوادور 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمشاهدة مباراة السنغال ضد الإكوادور ويحتاج السنغال الفوز على الإكوادور بعد الهزيمة أمام هولندا في الجولة الأولى بهدفين دون رد ثم الفوز على المنتخب القطري وتنقل قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 ماكس beIN Sports HD 2 Max البث المباشر  لمباراة  السنغال والإكوادور.

مشاهدة بث مباشر لمباراة السنغال والإكوادور في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور بث مباشر مباراة السنغال كأس العالم قطر 2022
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