سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 08:54 ص

استقر سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه، خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022، وذلك في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية، إذ توقفت موجة الزيادة على مدار 4 أيام حتى أول أمس الأحد ، وارتفع قرشين في البنوك بالأمس الاثنين.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري نحو عند 24.52 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

بينما ارتفع الدولار على المستوى العالمي بعد أن وصل إلى نقطة متدنية خلال الأيام السابقة ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وارتفعت العملة الأقوى عالميا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات لتسجل 106.70 بعد 106.328 أمس فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

ووصلت عقود مؤشر الدولار الفورية 106.70 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 106.06 ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 106.57 نقطة.