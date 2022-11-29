اليوم.. الجامعة العربية تنظم اجتماع لجنة التنسيق للعقد العربي لمحو الأمية

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 06:53 ص

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي)، الاجتماع الثامن للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء حيث يشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية بمحو الأمية في الدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بموضوع محو الأمية.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابع للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية، وعرض مصفوفة أنشطة الدول العربية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، كما سيقدم ممثلو الدول العربية عدة عروض تتضمن جهود دولهم في إطار تفعيل أنشطة العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار بهدف تبادل الخبرات في هذا الشأن، ومنها موضوع توحيد تقارير المتابعة والتقييم بما ينسجم مع التوجهات والتقارير الدولية، كما سيتم عرض حول موضوع الخضرنة مدخلًا لتعليم وتعلم الكبار لتحقيق واستدامة التنمية في الوطن العربية.

وسوف يتم تقديم عرض حول الدورة التدريبية التي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنمية كفايات مدربات تعليم وتعلم الكبار من أجل تمكين النازحات واللاجئات في الأماكن المستقرة بالدول العربية بالتطبيق على منهج ومنهجية المرأة والحياة، والتي أقيمت بتعاون جامعة الدول العربية مع عدة جهات.

وخلال الاجتماع ستقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية بتقديم ورقة عمل تتضمن قراءة ناقدة لإطار مراكش في ضوء أهداف العقد العربي لمحو الأمية.