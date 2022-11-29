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الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. وفاء سالم: شكرًا "البوابة نيوز" على السؤال الدائم عني

وفاء سالم
وفاء سالم
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 حرصت الفنانة وفاء سالم على توجيه الشكر لـ"البوابة نيوز" على السؤال عنها، مشيرة إلى أن السند الحقيقي لأي فنان هو حب الجمهور له، والجمهور هو الداعم الرئيسي لأي فنان. 

وكانت وفاء سالم قد نشرت فيديو منذ قليل بعد ظهورها الأخير عقب إجراء عملية جراحية خاطئة، وظهرت بإطلالة شبابية تصدرت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكانت وفاء قد قالت لـ "البوابة نيوز" في تصريحات خاصة عن قلة مشاركتها في الأعمال الفنية: قلة الأعمال بتضعني في صراع ما بين حاجتي للعمل وبين اختياري للأعمال التي لا تغضب الجمهور، ولكن ببقي مبسوطة من حب الناس ليا".

الفنانة وفاء سالم وفاء سالم عملية جراحية البوابة نيوز
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