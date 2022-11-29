الأرصاد: أمطار خفيفة على العديد من المناطق مع فرص لسقوطها اليوم

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 07:00 ص

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمس الإثنين، إن مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد الآن سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها أن هناك فرصة مهيأة اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأوضحت أما بالنسبة لحالة الطقس فمن المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر على معظم الأنحاء، فيما يصبح لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال فترات النهار، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.