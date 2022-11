مدينة O West تطلق مجموعة فيلات Spring Valley كأول إطلاق بمرحلة The Valley

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 12:42 ص

أعلنت مدينة O West، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، عن إطلاق مجموعة فيلات Spring Valley كأول إطلاق بمرحلة The Valley على مساحة 171,076 متر مربع بما يعادل 41 فداناً. تتميز مجموعة فيلات Spring Valley بإطلالة خلابة وموقع متميز بالقرب من كافة الخدمات والمرافق الحيوية.



وتأتي مرحلة The Valley على مساحة إجمالية قدرها 680,293 متر مربع بما يعادل 162 فداناً، وتتضمن مجموعة فيلات Spring Valley وحدات سكنية متنوعة بين فيلات مستقلة، وتاون هاوس، وتوين هاوس والتي تبدأ مساحتها من 175 مترا مربعا حتى 517 مترا مربعا. وتتمتع مرحلة The Valley بتخطيط عمراني فريد ومساحات متميزة فتشبه طبيعة الوديان من حيث تواجد الوحدات السكنية على مرتفعات مختلفة مما يتيح فرصة أكبر لرؤية المناظر الطبيعية . بالإضافة الي ذلك تم توفير كافة الخدمات والمرافق وتصميم المرحلة طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتلبي كافة احتياجات العملاء.



و من جانبه قال الأستاذ طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West "نعمل في مدينة O West على أن نكون دائماً في الصدارة من خلال تقديم كل ما هو جديد في قطاع العقارات لتلبية احتياجات العملاء. فمع زيادة المشاغل الحياتية أصبح للطبيعة طابع واحساس مختلف في تحسين الحالة النفسية للعملاء، ومرحلة The Valley تتميز بالتكامل والتناغم مع الطبيعة، وتضيف حالة من الاسترخاء والاستمتاع بالهدوء لسكان المدينة. كما تقدم مرحلة The Valley مفهوم جديد يشبه طبيعة الوديان مع وجود العديد من العناصر المميزة للمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة بالإضافة الى المعالم المائية التي تعكس الإحساس بالتوازن لجميع السكان ليكون مكانًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن الرفاهية والانسجام".



وأضاف كامل: " نسعى في مدينة O West الي توفير كافة الخدمات والمرافق الحيوية، حيث تتميز مرحلة The Valley انها بالقرب من كافة المرافق مثل نادي O West الرياضي والاجتماعي، والمجمع الصحي والتعليمي، وكل هذا يأتي في تصميم معماري عصري وأنيق. وستبدأ أعمال البناء في منطقة Spring Valley خلال عام 2024 على أن يبدأ تسليم الوحدات في 2027، بطرق مرنة للسداد تسمح بدفع مقدم 5% من قيمة الوحدة والتقسيط حتى 8 سنوات.".



الجدير بالذكر أن مدينة O West، واصلت تأكيد مكانتها الرائدة في غرب القاهرة، فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 3,5 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2022 بزيادة قدرها 50,1٪ مقابل 2,3 مليار جنية مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتستمر مدينة O West في الإسراع من عمليات البناء والتشييد، حيث سيبدأ تسليم المرحلة الأولى من Tulwa و Whyt في مارس 2023، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من نادي O West الرياضي والاجتماعي خلال الربع الرابع من عام 2023.