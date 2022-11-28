التعليم توجه بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا وتشدد على ضرورة التزام المدارس

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 09:00 م

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب المدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، موضحة أن التقارير الخاصة بنسب الغياب الإلكتروني للمديريات والواردة إلى الوزارة عن طريق الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، تؤكد تدني نسب تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي للطلاب بجميع المراحل التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم علي المديريات التعليمية، بالتنبيه على الإدارات التعليمية، والمدارس التابعة لمديريتكم بضرورة تسجيل غياب الطلاب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة من لمتابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب.

وأوضحت، أنه تم مخاطبة الإدارة المركزية التكنولوجيا التعليم، لمتابعة تسجيل المديريات التعليمية لغياب الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، والعرض علينا تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في عدم الالتزام بتنفيذ بالتعليمات.