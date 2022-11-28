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الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد الظهور بإطلالة شبابية.. وفاء سالم  لـ"البوابة نيوز": الجمهور وحب الناس الداعم الرئيسي لأي فنان

الفنانة وفاء سالم
الفنانة وفاء سالم
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قالت الفنانة وفاء سالم: إن السند الحقيقي الحقيقي لأي فنان هو حب الجمهور له، والجمهور هو الداعم الرئيسي لأي فنان.

وتألقت وفاء سالم مؤخرا بعد ظهورها الأخير عقب إجراء عملية جراحية خاطئة، بإطلالة شبابية تصدرت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي.


وعن قلة  مشاركتها في الأعمال الفنية وأردفت قالت في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: قلة الأعمال بتضعني في صراع ما بين حاجته للعمل وبين اختياري للأعمال التي لا تغضب الجمهور، ولكن ببقي مبسوطة من حب الناس ليا"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة "وفاء سالم ":مسلسل" القاتل الذي أحبني"مع عدد من النجوم بطولة هاني رمزي،وسهير رمزي، صلاح عبدالله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعه،ونجوم آخرون،تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين.

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