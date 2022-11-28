استطلاع للرأي: رئيس حزب "آنو" التشيكي الأوفر حظًًا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 08:14 م

أظهر استطلاع للرأي بشأن الانتخابات الرئاسية التشيكية المقبلة المقرر إجراؤها في شهر يناير المقبل أن رئيس حزب "آنو" - الذي يعني "نعم"، أندريج بابيس، هو المرشح الأوفر حظًَا للفوز بالمنصب.

وأفادت نتائج استطلاع الرأي - الذي جرى لصالح التليفزيون التشيكي وأوردها راديو "براغ الدولي" اليوم الإثنين - بأن بابيس حصل على نسبة 27 بالمائة من إجمالي الأصوات الافتراضية، بينما جاء الجنرال المتقاعد، بيتر بافل، في المركز الثاني بعد حصوله على نسبة 26.5 بالمائة، وحلت الاقتصادية والعميدة السابقة لجامعة "مندل" بمدينة "برنو" جنوب شرقي البلاد، دانوس نيرودوفا، في المركز الثالث، بنسبة 23.5 بالمائة من الأصوات الافتراضية.

ومن المقرر أن تنتخب جمهورية التشيك رئيسها الجديد خلال الانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر يناير المقبل.