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الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا بالكامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أكد شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازى ينتهج سياسة المكاشفة والمصارحة منذ بداية العام الدراسي لتوضيح كافة المعلومات والتفاصيل للطلاب وأولياء الأمور حتى لا يكون هناك مفاجآت على الطلاب أو أمور متشابهة.
وأوضح شادي زلطة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن امتحان الثانوية العامة هذا العام هو نفس عدد أسئلة امتحانات السنة الماضية، ولكن في أجزاء اختلفت فقط، حيث ستكون أسئلة الجزء المقالي بنسبة 15% من الامتحانات وأسئلة الاختيارات المتعددة 85%.
وأشار شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن اسئلة الاختيار المتعدد زادت وتختلف من مادة إلى آخرى والطالب سيستلم كراسة الأسئلة والبابل شيت، موضحا أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكتروني بالكامل.

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