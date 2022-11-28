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الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة البرتغال وأروجواي في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

مباراة البرتغال وأوروجواي
مباراة البرتغال وأوروجواي
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ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب البرتغال ضد أوروجواي في بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ويمكن  مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر على البوابة نيوز  معلق مباراة البرتغال وأوروجواي هو ما ينال بحثا مكثفا للغاية من الكثير في الوقت الحالي، وهو ما سنعرضه عليكم في قادم السطور بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع لمنتخبي أوروجواي والبرتغال.

حيث يلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره المنتخب الأوروجوياني في قمة نارية مُرتقبة وننقل بث مباشر للمباراة في  منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة البرتغال ضد أوروجواي 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمباراة البرتغال ضد أوروجواي تنطلق مباراة البرتغال ضد أوروجواي، اليوم الاثنين، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في الجولة الثانية وتضم المجموعة إلى جانب المنتخبين غانا وكوريا الجنوبية.

ويقود النجم العالمي كريستيانو رونالدو تشكيل منتخب البرتغال ضد أوروجواي اليوم والذي يتكون من حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: رافاييل جيريرو – دانيلو بيريرا – روبن دياش – جواو كانسيلو

خط الوسط: أوتافيو – برناندو سيلفا – روبن نيفيش

خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو – رافاييل لياو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة البرتغال ضد أوروجواي في كأس العالم 

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