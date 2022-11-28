بث مباشر.. مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم ٢٠٢٢

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 04:58 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة البرازيل ضد سويسرا في كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ويشهد «ملعب 974» في قطر انطلاق صافرة مباراة سويسرا ضد البرازيل في كأس العالم 2022 بث مباشر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت الإمارات ضمن لقاءات الجولة الثانية بمنافسات دور المجموعات بـ كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر

ومن المقرر أن تُذاع مباراة سويسرا ضد البرازيل اليوم بث مباشر، على قنوات بي إن سبورتس وهى الناقل الرسمي والحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب قنوات الكاس إكسترا القطرية وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يواجه البرازيل سويسرا في المباراة التي نشاهدها بث مباشر اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ماركينيوس، تياجو سيلفا، دانيلو، أليكس ساندرو.

في خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، رودريجو، فينيسيوس جونيور، رافينيا دياز.

في خط الهجوم: ريتشارليسون.

واوقعت القرعة منتخب البرازيل وسويسرا في المجموعة السابعة إلى جوار منتخبي صربيا والذي تفوق عليه منتخب السامبا بهدفين دون رد وكذلك الكاميرون الذي يتذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع صربيا بثلاثة أهداف لكل فريق.

مشاهدة بث مباشر لمباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم قطر ٢٠٢٢