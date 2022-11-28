ارتفاع في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505جنيهات

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 04:24 م

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها لمستويات تاريخية بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تزايد الطلب على الذهب تزامنًا مع تزايد الاحتجاجات في الصين على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 55 جنيهًا، وبنسبة بلغت 3.8% خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1505 جنيهات، بينما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بقيمة 8 دولارات لتسجل الأوقية مستوى 1762 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1720 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1290 جنيها، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1003 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 12040 جنيهًا.

ولفت الى أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار، نتيجة المضاربات السعرية المبالغ فيها تحت وهم العرض والطلب، والتي تقيم على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.