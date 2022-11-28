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الإثنين 28 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه منتصف التعاملات اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
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استقر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، على استقرارها في البنوك المصرية.
وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.48 جنيه للشراء و24.53 جنيه للبيع. 

وسجل في بنك قناة السويس، سعر الدولار 24.48 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.52 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.56 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء و24.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه البنك الأهلي البنك المركزي البنك التجاري الدولي
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