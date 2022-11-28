لقبت بفتاة العرب.. من هي الشاعرة عوشة السويدي التي يحتفي بها محرك البحث جوجل؟

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 03:31 ص

يحتفي محرك البحث جوجل اليوم بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي الملقبة بفتاة العرب، وذلك بوضع صورتها على الصفحة الرئيسية للبحث، فمن هي الشاعرة عوشة السويدي؟

اسمها عوشة بنت خليفة بن الشّيخ أحمد بن خليفة السويدي، من مواليد أبو ظبي سنة 1920، وعاشت معظم حياتها في العين الإماراتية، بينما عاشت 15 عاما من عمرها في قطر، ثم عادت للعين مرة أخرى وبعد ذلك انتقلت للمعيشة في دبي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

في عمر 12 عاما وهي طفلة بدأت عوشة كتابة الشعر ونظمّت 100 قصيدة موزونة خلال شهر تقريبًا، إذ تأثرت بالبيت الذي تربت فيه وكان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها.

تعتبر عوشة من رواد الشعر النبطي في الإمارات والمنطقة العربية، وتعتبر علامة فارقة في مسيرة الشعر النبطي.

نظمت الشاعرة عوشة السويدي الكثير من القصائد المتنوعة والمختلفة في مجالات كثير مثل الغزل والنقد الاجتماعي، كما نظمت القصائد في المدح والاسلاميات، وكانت تجاري الكثير من كبار الشعراء كأمثال الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعمير بن راشد وسعيد بن هلال وأحمد الكندي.

نشرت الشاعرة عوشة السويدي الكثير من القصائد في صحف كثيرة ومحلات كثيرة ومتنوعة ودواوين مشهورة ومسموعة جمعها الشاعر حمد بن خليفة في ديوان فتاة العرب سنة 1990، وصدر منه طابعة حديثة في العام 2000.