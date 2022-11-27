الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 10:31 م

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة القادمة، قائلا: "سيول جدة لا يمكن أن تحدث في مصر خلال ال48 ساعة اللي جايه ولكن تتأثر مصر بدء من غدا بامتداد منخفض جوي".

وأوضح الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن المنخفض الجوي الذي تأثرت به السعودية محمل برياح محملة بكميات محملة من الرطوبة وأدى لسقوط أمطار غزيرة، وبالنسبة لمصر امتداد هذه الكتلة الجوية تؤدي لأمطار خفيفة ومتوسطة فقط.

وأشار، إلى أن هذا المنخفض الجوي يتزامن مع المنخفض آخر قادم من البحر المتوسط وسيسمح بفرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، موضحا أن فرص الأمطار في القاهرة خفيفة غدا على فترات متقطعة ومستمر هذا المنخفض الجوي حتى يومي الاثنين والثلاثاء وفرص الامطار لا ترتقي إلى الشكل في السعودية.