ارتفاع عدد العمليات المنفذة بالبورصة المصرية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2010

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 08:57 م

شهدت البورصة المصرية، خلال تداولات اليوم ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفعت عدد العمليات المنفذة بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، إلى 77.65 ألف عملية منفذة وهو المستوى الأعلى منذ العام 2010.

حيث شهدت التعاملات في البورصة المصرية تحسن مستمر في عدد العمليات المنفذة منذ شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع المتوسط اليومي من نحو 40 ألف عملية إلي نحو 60 ألف عملية منفذة خلال شهر أغسطس الماضي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وربح رأس المال السوقي 14.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 855.941 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة.

وقفز مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 15659 نقطة.

وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 100 متساوى الأوزان بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.