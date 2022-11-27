بث مباشر.. مشاهدة مباراة أسبانيا وألمانيا في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 07:16 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة أسبانيا ضد ألمانيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى أمام اليابان بنتيجة هدفين لهدف في مفاجأة كبيرة وهو ما يهدد مسيرة المنتخب الألماني في المونديال بينما تغلب منتخب كوستاريكا بنتيجة عريضة بسبعة أهداف مقابل لاشيء.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة أسبانيا وألمانيا في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ألمانيا وإسبانيا في واحدة من مواجهات الكبار في كأس العالم ٢٠٢٢ وتنقل قناة بى إن سبورتس مباراة إسبانيا ضد ألمانيا بث مباشر فى بطولة كأس العالم 2022 عند التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة- مصر حيث تمتلك القناة القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس العالم 2022 فى منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم تعيين دانى ماكيلى حكمًا لمباراة إسبانيا ضد ألمانيا فى بطولة كأس العالم والمقرر لها عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر وننقل بث مباشر للمباراة، ويعاونه كلا من هيسيل ستيجسترا، ويان دى فرايز، واستيفان كوفاكس حكمًا رابعًا

مشاهدة بث مباشر لمباراة أسبانيا وألمانيا في كأس العالم ٢٠٢٢