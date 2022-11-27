عبدالرحيم على يدعم يدعم أسماء خليل في معركتها مع السرطان

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 07:07 م

تتمنى جريدة "البوابة" الشفاء والتعافى للزميلة أسماء خليل، مراسلة الجريدة بمحافظة الإسماعيلية، وإحدى محاربات السرطان.

وكانت الزميلة أصيبت بمضاعفات شديدة خلال الأيام الماضية، ما استدعى نقلها إلى المركز الطبى العالمى، ودخولها العناية المركزة.

ورغم المرض القاسى الذى ألم بها منذ سنوات واظبت الزميلة أسماء خليل على أداء عملها على أكمل وجه وقدمت العديد من التغطيات المتميزة أبرزها زيارة للحجر الصحي في مستشفى أبو خليفة، مع انتشار جائحة كورونا في بدايتها، وحصلت على موافقة من الجهات المعنية، رغم صعوبة الموضوع صحيًا، قدمت تغطية متميزة عن الجائحة وجهود مواجهتها.

ويتمنى الكاتب الصحفى عبدالرحيم على، رئيس مجلس الإدارة، تعافيها وعودتها لعملها الذى تؤديه بكل شغف وحماس.

كما تتمنى أسرة تحرير البوابة الشفاء للزميلة، وتوجه الشكر للمركز الطبى العالمى بالإسماعيلية على اهتمامه ورعايته بزميلتنا.