شاهد.. جهود الأمن في مداهمة أوكار تجار المخدرات والبلطجية خلال أسبوع

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 03:34 م

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع يوتيوب اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر جهود أجهزة الامن على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.

في نفس السياق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، أسفرت عن ضبط (93) متهم، وبحوزتهم (33 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 38 قطعة سلاح أبيض).

• ضبط (45) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

• تنفيذ (5904) حكم قضائى متنوع.

• ضبط (138) قضية متنوعة.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (7) عناصر إجرامية، وضبط (574) عنصر إجرامي بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية - الغربية – السويس – كفر الشيخ – قنا – القليوبية - الشرقية – بورسعيد – الإسكندرية – المنيا – المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – سوهاج – دمياط – الوادى الجديد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – الفيوم – مطروح – البحيرة)، وبحوزتهم (306 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).

• وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

• فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1189) قطعة سلاح نارى أبرزها ( رشاش – 2 جرينوف – 102 بندقية آلية – 55 مسدس – 205 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 824 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 160 خزينة).

• ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلهما ( 10 فرد محلى – بندقية مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع).

• ضبط (1404) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (11) تشكيلًا عصابى ضم (35) متهم إعترفوا بإرتكاب (31 حادث سرقة متنوع.

ضبط (74) قضية أحداث.

ضبط (3170) قضية مرافق عامة.

كشف غموض (67) حادث متنوع، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (96) متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (559117) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

• (2313) حكم جناية.

• (200714) حكم حبس.

• (274866) حكم غرامة.

• (81224) مخالفة.

فى مجال الأمن الاقتصادي

• القضايا التموينية:

• ضبط (27) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (3466 إسطوانة بوتاجاز.. تقدر قيمة الغاز المدعم 467910 جنيه).

• ضبط (20) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (4348265 لتر ).

• ضبط (13290) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (7249٫311) طن عينى ومستندى، أبرزها ضبط (580) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (5575،429 طن - 311050 عبوة غذائية متنوعة – 3608 قطعة) وكذا ضبط (71) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (95٫637 طن "سكر" – 1065 عبوة "زيت طعام" - 3200 رغيف بلدى مدعم).

• ضبط (6467) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (284،050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 28،350 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 425 بطاقة تموينية ذكية – 100 رغيف بلدى مدعم).

• ضبط (26) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (47،185 طن أرز أبيض"عينى")، وكذا ضبط (18) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات (303،195 طن أرز أبيض"عينى").

• ضبط (283) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.. بمضبوطات بلغت ( 3885،855 طن أرز شعير"عينى").

• ضبط (26) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (192،460 طن دقيق أبيض "عينى" – 22،337 طن "سكر حر – زيت طعام – كاتشب – كارى – عدس – مكرونة – مسلى – فول مجروش" – 9984 عبوة زيت طعام – 2988 لتر "زيت طعام – خل"، 250 بطاقة تموينية ذكية).

• ضبط (98) قضية إستيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (97،900 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 108،863 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة"، - 345 عبوة "زيت تموينى").

• ضبط (9) قضايا فى مجال بيع بأزيد مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (94 طن "أسمنت" – 11،500 طن حديد تسليح).

• ضبط (3679) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (279،990 طن دقيق أبيض "عينى" – 270،234 طن سلع غذائية متنوعة – 283922 عبوة – 830 قطعة أقمشة – 48000 قطعة بيض مائدة).

• ضبط (226) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (62325 عبوة "سجائر").

قضايا التيار الكهربائى:

• ضبط (82713) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64،828،122) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى

• ضبط (2345) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (3،978،814٫244) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (5،198،221) مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة

• ضبط (31) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (66،380،616 مليون جنيه).. أبرزها:-

ضبط (22) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (28،680،616 مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات

• ضبط (1906) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة)، وكذا ضبط (2) تشكيل عصابى.

قضايا المصنفات

• ضبط (214) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (118) قضية فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها 3800 تمثلت فى كتب تعليمية خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا ضبط (96) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات تم خلالها إتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهى والكافتيريات التى تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى ومحال ألعاب إلكترونية تقوم بإستخدام إسطوانات الليزر المقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص.

قضايا البيئة والمسطحات المائية

ضبط (372) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1762) قضية فى مجال (حماية البيئة ونهر النيل من التلوث )، و(990) قضية فى مجال (حماية منافع الرى والصرف)، و(146) قضية فى مجال (حماية الأراضى والثروة الزراعية)، و(31) قضية فى مجال (حماية الملاحة الداخلية)، وكذا تأمين (1069) لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط عدد (1555) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (1780) متهم.

• كمية من مخدر البانجو، وزنت (496،43 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الحشيش، وزنت (284،968كيلو جرام).

• كمية من مخدر الهيروين، وزنت (73،738 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (34،391 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (20،372 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الأفيون وزنت (1،020 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الفودو وزنت (450 جرام).

• (18،364،194 مليون قرص ترامادول مخدر).

• (37063 قرص كبتاجون مخدر- 3 كيلو جرام).

• (16258 قرص مؤثر مخدر).

• ضبط (2) قضية غسل أموال.. بلغ الإجمالى قرابة (24٫000٫000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

• هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (1،518،000،000 مليار جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (64) قضية بإجمالى (65) متهم.. بمضبوطات بلغت

(7طن و379 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (585181) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (183960) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:

تم رفع (337 سيارة – 37 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية: تم ضبط (5093) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

• المرور على (145) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة (647) من سائقى حافلات المدارس، تبين إيجابية عينات (2) سائق.

• فحص (625) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة عدد (13) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

• إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3009) من قائدى المركبات بالطرق وتبين إيجابية عدد (144) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها

أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

• فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة: تم ضبط عدد (715) مخالفة أجهزة صوتية، ضبط عدد (900) مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط (1912) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (2456) مخالفة ملصقات.

• ضبط عدد (16) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، ضبط عدد (45) أجهزة صوتية، ضبط عدد (1629) أجهزة ضوئية، ضبط عدد (169) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (20) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية)، وكذا (54) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحي

ضبط (1385) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.