الطب الشرعي بالبحيرة ينفي صحة واقعة اغتصاب فتاة إيتاى البارود

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 02:39 م

أكدت مصادر مطلعة في مصلحة الطب الشرعي بالبحيرة، أنه بعد إجراء الفحص الطبي للفتاة التي سقطت من الطابق الخامس بمنزلها بمدينة إيتاي البارود، تبين سلامة جميع الأعضاء الجنسية للمجنى عليها، وعدم وجود أي آثار لواقعة تعدى أو اغتصاب.

وقررت النيابة العامة في إيتاي البارود بالبحيرة، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة؛ وعما إذا كان هناك واقعة اغتصاب من عدمه أو تحرش جنسي والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

تصدر خبر وفاة فتاة في العقد الثالث من العمر بمدينة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، مؤشرات البحث على محرك جوجل العالمي خلال الساعات الماضية، حول تداعيات وفاتها عقب سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وصول المستشفى (علياء.ع) 24 عامًا ومقيمة مدينة إيتاي البارود جثة هامدة جراء ادعاء سقوط من أعلى منزلها، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وتداول الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تدوينة للفتاة المتوفية قبل وفاتها بلحظات، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة قبل وفاتها بلحظات، حيث ودعت فيه متابعيها وأصدقاءها، مشيرة إلى أنها تعرضت للتحرش من أحد أقاربها وهي في سن صغيرة وأبلغت عائلتها ولكن لم يصدقها أحد.

جدير بالذكر، أن دار الإفتاء المصرية، أفتت أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وأيضًا لا ينبغي عدم إيجاد مبررات أو خلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.