شركة الكهرباء الأوكرانية: عجز الطاقة في البلاد يبلغ 20%

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 01:36 م

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية "أوكرنرجو" أن منتجي الكهرباء في البلاد غطوا، اعتبارًا من صباح اليوم /الأحد/، ما يقرب من 80% من احتياجات الاستهلاك في أوكرانيا، وبلغ إجمالي العجز في الطاقة حوالي 20%.

وذكرت الخدمة الصحفية للشركة - في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الرسمية - أن استعادة نظام الطاقة في البلاد بعد الهجمات الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا يجري على قدم وساق، واعتبارًا من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، غطى منتجو الكهرباء ما يقرب من 80% من احتياجات الاستهلاك، والتي تتزايد تدريجيًا بسبب الطقس البارد.

وأضاف البيان أن البنية التحتية الحيوية تستخدم حوالي 10% فقط، أما باقي حجم الكهرباء فيُستخدم لتزويد المستهلكين بالكهرباء، بينما يستمر وضع تقييد الاستهلاك في العمل بسبب العجز بحوالي 20%.

وتستنكر أوكرانيا قيام روسيا بتصعيد هجماتها على البنية التحتية المدنية للطاقة داخل أراضيها، ما ألحق أضرارًا بنظام الطاقة في البلاد وحذرت كييف من أن شتاءً صعبًا في البلاد يلوح في الأفق.