"تنمية المشروعات" ينقل أجواء معرض تراثنا إلى باريس

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 12:34 م

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، استمرارا جهود الجهاز في دعم الحرف اليدوية والتراثية وتنفيذا توجيهات القيادة السياسية بالعمل علي فتح الاسواق العالمية لهذه المنتجات المصرية الفريدة ودعم أصحاب هذه المشروعات في تسويق منتجاتهم والتوسع في اشتراكهم بمعارض خارجية دولية مما يعمل على إكسابهم خبرات جديدة تساعدهم على تطوير منتجاتهم للعمل على تلبية أذواق المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية والعالمية.

وأشارت جامع إلى أن الجهاز يشارك في معرض الحرف والمنتجات الفنية الذى يقام في باريس خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر 2022 بعدد من المنتجات التراثية العريقة التي تميز بها الفنانين المصريين وذلك بهدف الترويج للحرف اليدوية والتراثية المصرية بالأسواق الأوروبية، حيث يعتبر معرض باريس من أكبر المعارض المتخصصة في مجال المنتجات اليدوية والتراثية لمختلف دول العالم وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لأصحاب مشروعات الحرف اليدوية والتراثية والعمل على زيادة الصادرات من هذا القطاع إلى السوق الفرنسي والأوروبي.

وأضافت أن أجواء معرض تراثنا قد لاقت ترحيب وإعجاب الجانب الفرنسي الذى أبدى إعجابه بجودة المنتجات وتميزها وتم تكريم الجناح المصرى في المعرض ممثلا في جهاز تنمية المشروعات وأعرب المسئولون الفرنسيون عن سعادتهم بهذه المشاركة التي تعتبر للمرة الأولى وأثنوا على المعروضات المتنوعة التي ضمها المعرض وتعبيرها عن الثقافة والحضارة المصرية.