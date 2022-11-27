أسعار الدولار اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 09:00 ص

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، بداية تعاملات اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022 وسط توقعات بتسجيل مستويات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 24.56 جنيهًا للشراء، و24.58 جنيهًا للبيع، في حين سجل أقل أسعار للدولار بنوك البنك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.48 جنيهًا للشراء، و24.53 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.51 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.51 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.50 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.54 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.53 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.53 جنيه للشراء. 24.59 جنيه للبيع.



