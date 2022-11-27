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الأحد 27 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022 وتشهد أسعار العملات تغيرات متتالية بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.

وسجل الدولار 24.4286 جنيه للشراء 24.5781 جنيه للبيع، وسعر اليورو 25.2836 جنيه للشراء، 25.3719 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني  29.2235 جنيه للشراء،29.3241 جنيه للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.4194 جنيه للشراء و3.4395 جنيه للبيع ، والفرنك السويسري سعر 25.7617 جنيهًا للشراء، 25.8526 للبيع، وسعر 100 ين اليابانى 17.5279 جنيه للشراء، 17.5859 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية ، ارتفع سعر الريال السعودي 6.48جنيه للشراء، 6.5348 جنيه للبيع، وارتفع  سعر الدينار الكويتى إلى 79.1974 للشراء و79.8637 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.6507 جنيه للشراء، 6.6716 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية الجنيه الإسترليني الدرهم الاماراتي
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