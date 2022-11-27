أسعار الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 08:52 ص

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 ، حيث استقرت الأوقية عند مستوى 1754 دولارًا، وسط توقعات بإبطاء الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1445 جنيهًا.

وجاء سعر الذهب عيار 24 سجل 1652 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1239 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 964 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 11560 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب بقيمة 10جنيهات خلال تعاملات السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1434 جنيهًا، واختتم عند مستوى1445 جنيهًا، بينما افتتحت التعاملات عند مستوى 1752 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1754 دولارًا.