مقتل 15 إرهابيًا.. الجيش الصومالي يوجه ضربة موجعة لحركة الشباب

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 04:00 ص

قُتل ١٥ عنصرًا من ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي، في مناطق تابعة لإقليم شبيلي السفلى بجنوب البلاد، وذلك في سياق مساعي الحكومة في القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة وبدعم من أبناء الشعب والقبائل الصومالية.



وبحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، شاركت في هذه العملية قوات خاصة من جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وبالتعاون مع قوات الحلفاء الدوليين، وكانت أجهزة الأمن تلقت معلومات حول مخطط عناصر حركة الشباب الذين قُتلوا صباح الجمعة.



وقالت مصادر عسكرية للوكالة، إن قوات الجيش أحبطت ما وصفته بـ«هجوم إرهابي يائس» شنته عناصر الحركة ضد منطقة قايب بمحافظة غلغدود في ولاية غلمدغ الإقليمية، مشيرة إلى تعرض العناصر الإرهابية لهزيمة نكراء وخسائر بشرية.



ووفقًا للوكالة نجحت القوات المشتركة التي شنت العملية الخاصة في استهداف المناطق المحددة والتي كانت تحت المراقبة من قبل الجيش بالتعاون مع أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية في الأيام الأخيرة في أقاليم شبيلي السفلى، والوسطى، وهيران، وغلغدود بوسط وجنوب البلاد. هذا وكانت السلطات الصومالية - أعلنت الأربعاء- مقتل ٤٩ من عناصر حركة الشباب في عملية عسكرية للجيش بمنطقة شبيلي السفلى جنوب البلاد.

