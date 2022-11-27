مرسوم رئاسي يحظر بيع النفط الروسي لأي دولة تحدد سقفًا للأسعار

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 03:34 ص

يستعد الكرملين لصياغة مرسوم رئاسي روسي، يحظر بيع النفط على الشركات الروسية الروسية، أو أي متداول يشتري النفط الروسي، إلى أي جهة تحدد سقفًا للأسعار.



ونقلت وكالة «بلومبرج» عن مصدر لم تسمه قوله إن المرسوم الرئاسي سيحظر التعامل مع الشركات أو الدول التي تنضم إلى آلية الحد الأقصى لسعر الخام الروسي، كما يحظر بشكل أساسي أي إشارة إلى حد أقصى لسعر النفط الروسي أو المنتجات البترولية في العقود، مع منع الشحنات الموجهة إلى أي دولة تتبنى هذه القيود.



وكان وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي، قد بدأوا الخميس الماضي في بروكسل، مناقشة اقتراح جديد لوضع سقف لأسعار إمدادات الغاز الطبيعي، بالجملة، وفقا لشروط صارمة، فيما أبدى العديد منهم استياءهم لدى وصولهم إلى العاصمة البلجيكية.



وقالت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا، آنا موسكفا: «لا يرضي سقف سعر الغاز الذي تتضمنه الوثيقة حاليًا، يا لها من مزحة بالنسبة لنا بعد أشهر طويلة من المناقشات».



وفي وقت سابق، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لوضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا «تي تي إف»، والتي تعد مرجعًا لأسعار العديد من صفقات الغاز الطبيعي في أنحاء التكتل.



ومن المقرر أن يدخل سقف الأسعار حيز التنفيذ تلقائيًا على سعر الغاز قبل شهر، حال تجاوز السعر ٢٧٥ يورو «٢٨٣.٩ دولارًا» لكل ميجاوات ساعة لمدة أسبوعين وكان الفارق في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية ٥٨ يورو أو أعلى.



وقالت وزيرة الطاقة في مالطا ميريام دالي: «بالقطع، ليس هذا ما طلبناه في إطار تكتل من ١٥ دولة تريد وضع سقف لأسعار الغاز، ومن الواضح تماما أن المقترح المطروح على الطاولة لا يناسب الغرض، بكل تأكيد».



وكان وزراء فرنسا وبلجيكا وإيطاليا ضمن المستائين من اقتراح المفوضية، كما أن الهند وتركيا وكبار المشترين الآخرين، لم يوقعوا على سقف الأسعار.



وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، يوم الخميس، إن محاولات فرض سقف لأسعار النفط الروسي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، بحسب ما أفادت به وكالة «تاس» الروسية للأنباء.



وقال الكرملين، إن «بوتين» شدد على أن مثل هذه الإجراءات تتعارض ومبادئ السوق، وستؤدي على الأرجح إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.



وفشل سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إدخال حد أقصى لسعر النفط الروسي يوم الأربعاء، لكن المفاوضات ما زالت مستمرة.

