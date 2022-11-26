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السبت 26 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

مباراة فرنسا والدنمارك
مباراة فرنسا والدنمارك
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك في ثاني جولات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ منتخب فرنسا بدأ حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على أستراليا في الجولة الأولى بنتيجة 4-1، حينما تأخر بهدف مبكر، ثم استطاع لاعبوه العودة مرة أخرى وسريعا إلى المباراة في ظل الخبرات والإمكانيات الرهيبة التى يمتلكها.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة وينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة فرنسا والدنمارك، والتقى المنتخبان مرتين في دوري الأمم الأوروبية، حيث فازت الدنمارك 2-1 في المباراة الأولى التي أقيمت بفرنسا، قبل أن تنتصر مجددا 2-0، وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 9 لقاءات رسمية في مختلف المسابقات، كانت الغلبة خلالها للمنتخب الدنماركي، الذي حقق 5 انتصارات مقابل فوز فرنسا في 3 لقاءات، وخيم التعادل على لقاء وحيد، كما تعد هذه هي المواجهة الرابعة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث تغلب كل فريق على الآخر مرة واحدة، وتعادلا في لقاء وحيد، خلال مبارياتهما الثلاث السابقة.

مشاهدة بث مباشر لمباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢

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