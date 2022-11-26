مهرجان شرم الشيخ للمسرح يكرم الفنانة سوسن بدر

السبت 26/نوفمبر/2022 - 05:13 م

بدأت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اليوم برئاسة الفنان مازن الغرباوي،

وعلى هامش المهرجان أقيمت ندوة احتفالية لتكريم الفنانة سوسن بدر وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، وحضرها كل من الفنان ميدو عادل ، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنانة لقاء سويدان ، والفنان رياض الخولي ، والفنان الأمريكي سكوت تورست ، والدكتور سيد خاطر ، والفنانة أمل الدباس .

وقال مازن الغرباوي : تتشرف إدارة المهرجان بتكريم سوسن بدر كشخصية عربية مكرمة .

وأضاف : إذا تأملنا مسيرتها الفنية سنجدها مسيرة ملهمة لكل الأجيال ، كل عمل لها ترك بصمة ، واسهامها الحقيقي في المسرح المصري والعربي مسيرة كبيرة وعريضة فهي نموذج ملهم لكل الأجيال ونتشرف بوجودها .

ندوة تكريم الفنانة سوسن بدر في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

IMG-20221126-WA0026

IMG-20221126-WA0025

IMG-20221126-WA0024

IMG-20221126-WA0023

IMG-20221126-WA0022

IMG-20221126-WA0020

IMG-20221126-WA0021

IMG-20221126-WA0018

IMG-20221126-WA0017

IMG-20221126-WA0015

IMG-20221126-WA0013

IMG-20221126-WA0012

VID-20221126-WA0010

VID-20221126-WA0009