مهرجان شرم الشيخ للمسرح يكرم الفنانة سوسن بدر

بدأت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اليوم برئاسة الفنان مازن الغرباوي،
وعلى هامش المهرجان أقيمت ندوة احتفالية لتكريم الفنانة سوسن بدر وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، وحضرها كل من الفنان ميدو عادل ، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنانة لقاء سويدان ، والفنان رياض الخولي ، والفنان الأمريكي سكوت تورست ، والدكتور سيد خاطر ، والفنانة أمل الدباس .
وقال مازن الغرباوي : تتشرف إدارة المهرجان بتكريم سوسن بدر كشخصية عربية مكرمة .
وأضاف : إذا تأملنا مسيرتها الفنية سنجدها مسيرة ملهمة لكل الأجيال ، كل عمل لها ترك بصمة ، واسهامها الحقيقي في المسرح المصري والعربي مسيرة كبيرة وعريضة فهي نموذج ملهم لكل الأجيال ونتشرف بوجودها .