بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية وبولندا ليفاندوفسكي ضحية الأخضر بعد ميسي

السبت 26/نوفمبر/2022 - 02:22 م

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وبولندا للاستمتاع بأداء المنتخب السعودي بعدما نجح في هزيمة نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين ليصبح الضحية القادمة النجم العالمي ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا في الجولة الثانية لمنتخب السعودية في كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

وتبدأ المباراة في الساعة الثالثة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة وينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة السعودية وبولندا ويدخل المنتخب السعودي المباراة متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط بعدما نجح في الفوز على المنتخب الارجنتيني بهدفين مقابل هدف في المباراة الاولي بينما يدخل المنتخب البولندي المباراة متقاسمًا ترتيب المركز الثاني في المجموعة مع المنتخب المكسيكي بعدما انتهت مباراة الجولة الاولي بينهما بالتعادل السلبي.

ويتكون منتخب السعودية مباراة اليوم ضد بولندا وننقل بث مباشر للمباراة اليوم السبت بتشكيل مكون من محمد العويس في حراسة المرمى سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، على البولايحي، محمد البريك. وفي خط الدفاع عبدالله المالكي، فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري في خط الوسط وصالح الشهري في خط الهجوم.

مشاهدة بث مباشر لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم قطر ٢٠٢٢