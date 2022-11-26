أسعار الذهب تواصل اشتعالها وعيار 21 يسجل 1435 جنيها

السبت 26/نوفمبر/2022 - 08:42 ص

ارتفعت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم بمقدار 15 جنيها، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1435 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1435 جنيها، وعيار 24 سجل 1640 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1230 جنيها، عيار 14 سجل 957 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 11,480 ألف جنيه.

وقال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن جميع تصنيفات الذهب وصلت إلى مستويات قياسية.

وأضاف رزق خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": “لا تزال أسعار الذهب ترتفع، مدعومة بقيمة الأوقية العالمية، التي سجلت حوالي 1،752 دولارًا، والتي يمكن أن تصل ضمن المبلغ المرتجع بالقرب من حاجز 1800 دولار".