بنك مصر يحتفل بعملائه الفائزين بجائزة حضور مباريات كأس العالم

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 10:22 م

احتفل بنك مصر مع عملائه الفائزين في الحملة التسويقية التي تم إطلاقها لعملائه من حاملي بطاقات فيزا بنك مصر الائتمانية؛ تحت شعار (استخدم بطاقة بنك مصر فيزا الائتمانية واكسب فرصة حضور كأس العالم في قطر)، والتي فاز فيها 6 من عملاء بنك مصر حاملي بطاقات فيزا الائتمانية بباقة سفر متكاملة لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA 2022. وتشمل باقة السفر؛ اصطحاب مرافق، وتذاكر الطيران للذهاب والعودة للعاصمة القطرية (الدوحة)، حيث قام إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر بتسليم العملاء الفائزين الجوائز في الاحتفالية التي نظمها البنك بهذه المناسبة.

وتم اختيار الفائزين بحضور مسؤولين من وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إجراء سحب إلكتروني، وذلك للعملاء حاملي بطاقات بنك مصر فيزا الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية من ماكينات الـ POS أو الشراء عبر الإنترنت اثناء فترة الحملة.

يأتي تنظيم هذه الحملة التسويقية في إطار حرص بنك مصر الدائم على تشجيع العملاء علي استخدام بطاقاتهم و مكافأتهم من خلال العروض المتنوعة و ذلك ضمن استراتيجية البنك نحو التحول لمجتمع اكثر إعتماداً علي البطاقة واستخدامها في المعاملات اليومية للتحول إلى مجتمع لا نقدي، تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

ويعمل بنك مصر دائماً على ارضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لخدماته المصرفية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.