ابنة بيل جيتس تعلن حملها من الفارس المصرى نايل نصار

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 12:39 م

فاجأت جينيفر جيتس ابنة رجل الأعمال بيل جيتس وزوجة الفارس المصرى نايل نصار متابعيها من خلال الإعلان عن خبر حملها من زوجها بصورة التقطها الثنائى معًا، ظهرا فيها جنبًا إلى جنب بالتزامن مع عيد الشكر وفقًا لما ذكره تقرير موقع ديلي ميل خلال تقرير وصف فيه الثنائى بالرائعان، مؤكدًا ان ابنة واحد من أثرى أثرياء العالم قررت الاحتفال بعيد الشكر على طريقتها بإظهار حملها للعيان.

و احتفلت والدتها وجدة الطفل المرتقب بنشر الصورة عبر حسابها على إنستجرام وكتابة: "لا أطيق الانتظار لرؤية الطفل، شغوفة ومتحمسة لرؤيته".

وكانت جينيفر جيتس ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس احتفلت بمرور عام على ذكرى زواجها من الفارس المصري نايل نصار فى اكتوبر الماضى، ونشرت جينفر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقتطفات من حفل الزفاف.

وعلقت جينفر جيتس على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "منذ 365 يومًا التزمنا به إلى الأبد، كان حفل زفافنا هو الاحتفال الأكثر سحرًا في العالم الآخر، لكن الزواج أفضل، ممتنون أنه يمكننا استعادة هذه الذكريات اليوم".

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