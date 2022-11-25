بث مباشر.. مشاهدة مباراة إيران وويلز في الجولة الثانية بكأس العالم

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 11:24 ص

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب إيران ضد ويلز ضمن منافسات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ ويقود إيران المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق والذي تلقى هزيمة عريضة في مباراة الجولة الأولى ضد إنجلترا بنتيجة ٦ أهداف مقابل هدفين بينما تعادل ويلز ضد منتخب أمريكا بهدف لكل فريق.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة إيران ضد ويلز في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمشاهدة مباراة إيران وويلز في كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ وبدأت ويلز أولى مبارياتها بالتعادل 1-1 مع الولايات المتحدة يوم الاثنين في أول مباراة لها في كأس العالم منذ 64 عاما بعد أن أنقذ كابتن الفريق جاريث بيل الفريق بضربة جزاء في الدقائق الأخيرة، مباراة ايران وويلز يلا كورة.

يتقاسم المنتخب الويلزي المركز الثاني في المجموعة B مع الولايات المتحدة، ولكل منهما نقطة واحدة، وتتصدر إنجلترا الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها 6-2 على إيران، التي احتلت المركز الأخير في المباراة الافتتاحية.

وجاء هدف ويلز نتيجة لتغيير التكتيكات التي أجراها المدرب روب بيج في الشوط الأول، حيث استغل المهاجم كيفر مور، الذي قلب مجرى المباراة وأعاد فريقه إلى المباراة بعد أن تأخر في الشوط الأول.

سيواجه ويلز تحديًا ضد إيران، التي يتوقع مدربها البرتغالي كارلوس كيروش تحولًا من لاعبيه بعد هزيمتهم الثقيلة أمام إنجلترا.

تُقام مباراة ويلز وإيران، في الثانية عشر من ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، بتعليق المعلق علي محمد علي.

مشاهدة بث مباشر لمباراة إيران ضد ويلز في كأس العالم قطر ٢٠٢٢