طواف الحيوانات في شكل دائري.. باحث بمعهد الأمصال يكشف اللغز

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 10:53 ص

تحدث الدكتور يحي مدبولي باحث فيروسات بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، عن لغز طواف الحيوانات في شكل دائري، قائلا: "هذا المقطع أظهر الحيوانات لمدة دقائق ولم يتم تحديد الموعد الذي ظهر فيه، ومن الصعب أن يتم الدوران التام خلال فترة طويلة دون ممارسة أي أنشطة أخرى مثل الأكل والنوم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الدوران له أكثر من تفسير، منها ما هو طبي مثل بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات، وهناك تفسير أخر متعلق بالماشية وإطعام الخرفان والماعز، إذ أننا نتحدث عن قطعان تمارس سلوكيات جماعية، والتقارير الصحية بخصوص هذا القطيع تؤكد أنها بخير".

وتابع مدبولي: "هناك تفسير أخر، حيث إن هناك بكتيريا تصيب الأغنام وهي موجودة بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي والتربة، ويمكنها مقاومة الظروف البيئية، وأحيانا تسبب أعراضا عصبية وتؤدي إلى الدوران في حركات دائرية، لكن هذه البكتيريا يأتي مصحوبا معها أعراض صحية أخرى، لذلك فأنا أستبعده في هذه الحالة، خاصة أن مقطع الفيديو يؤكد أن الحالة الصحية للأغنام مستقرة".

وواصل: "يمكن القول أيضا، بأن الماشية أو ماشيتين عندما تصابان بحالة مرضية معينة تؤدي إلى الدوران بشكل دائري، فإن باقي القطيع قد يقلدهما، أما فيما يتعلق بالأسماك والحياة البيئية، فإن لديها بعض الأمراض، سواء البكتيرية أو ما يسمى بالطفيليات، وفي القرش والأسماك عموما، قد تقلد بعض أيضا خلال الهجرة".

