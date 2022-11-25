تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 08:38 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الجمعة، وتشهد أسعار العملات تغيرات متتالية بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.

وسجل الدولار 24.4286 جنيهًا للشراء 24.5781 جنيه للبيع، وسعر اليورو 25.2836 جنيهًا للشراء، 25.3719 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني 29.2235 جنيهًا للشراء،29.3241 جنيهًا للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.4194 جنيه للشراء و3.4395 جنيه للبيع ، والفرنك السويسري سعر 25.7617 جنيهًا للشراء، 25.8526 للبيع، وسعر 100 ين اليابانى 17.5279 جنيهًا للشراء، 17.5859 جنيهًا للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية ، ارتفع سعر الريال السعودي 6.48جنيهًا للشراء، 6.5348 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى إلى 79.1974 للشراء و79.8637 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.6507 جنيهًا للشراء، 6.6716 جنيه للبيع.