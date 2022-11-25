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الجمعة 25 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

دولار
دولار
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استقرت أسعار الدولار، اليوم الجمعة أمام الجنيه وسط توقعات بتسجيل مستويات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 24.56 جنيهًا للشراء، و24.58 جنيهًا للبيع، في حين سجل أقل أسعار للدولار  بنوك البنك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.48 جنيهًا للشراء، و24.53 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
24.51 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:
24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
24.51 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.\

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:
24.50 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
24.54 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
24.53 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
24.53 جنيه للشراء. 24.59 جنيه للبيع.

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