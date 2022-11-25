سارة عبدالرحمن على الريد كاربت في ختام "القاهرة السينمائي"

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 05:36 ص

حضرت الفنانة سارة عبدالرحمن على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

تألقت الفنانة سارة عبدالرحمن بإطلالة متميزة حيث ارتدت فستان لونه بيج مكشوف الكتفين مرصع بالاسترس الفضي، والفستان من تصميم محمود غالي مصمم الازياء.

كانت سارة عبدالرحمن قد شاركت في مسلسل سلسال الدم ووعد وونوي ونصيبي وقسمتك الجزء الثالث ومسلسل ٣٠ ليلة وليلة، كما شاركت مؤخرا في فيلم ماما حامل ومسلسل مكتوب عليا الذي عرض في رمضان الماضي.

كما شاركت سارة عبدالرحمن في فيلم تصبح على خير مع النجم تامر حسني.

وانتهى حفل ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم العربي، والصحفيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة.