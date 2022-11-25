طبيب أنغام يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 12:06 ص

قال الدكتور وائل غفير، أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة القاهرة، والطبيب المعالج لـ المطربة أنغام، إن أنغام كانت تعاني من نزيف حاد مما اضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، لافتًا إلى أن هذه الواقعة كانت منذ أسبوع، ثم استقرت في المستشفى لمدة ثلاثة أيام ثم غادرته.

وكشف الطبيب المعالج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، عن الحالة الصحية للفنانة أنغام، قائلا: "أجرت عملية منذ أسبوع واستمرت 3 أيام وخرجت من المستشفى وبعدها اشتكت من آلام شديدة فى البطن ودخلت للمستشفى فى حالة سيئة، لا تأكل ولا تشرب وقىء مستمر".

وتابع: "تم عمل أشعة لها وتبين التصاق الأمعاء أدى لانسداد معوى، وتم تركيب خرطوم للمعدة وهناك تحسن فى الحالة، والتصاقات أى عملية فى البطن يحدث بعدها التصاقات بعد يومين أو سنة أو 15 سنة، أى عملية تتفتح فيها البطن يبقى فيها التصاقات".

وأوضح: "والالتصاقات جزء من أى عملية جراحية للبطن، وفرص الشفاء منها عالية جدا، وفرص ضعيفة نضطر لإجراء عملية جراحية، والتصاقات الأمعاء ليس لها أعراض".