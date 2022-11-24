الأحد المقبل.. افتتاح النسخة الأولى من المعرض الدولى الألمانى بمصر حول إعادة تدوير المخلفات

الخميس 24/نوفمبر/2022 - 09:06 م

يفتتح النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البنية التحتية والمياه والصرف الصحي، وتكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات وإدارتها، تحت شعار "تمكين الابتكار في مصر" الأحد المقبل لمدة ثلاثة أيام من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويقام المعرض تحت رعاية كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارتي قطاع الأعمال والتجارة والصناعة واتحاد الصناعات، كما يحظى بمشاركة كبيرة من العارضين المهتمين بذلك القطاع من: مصر، ألمانيا، اليابان، الهند، النمسا، اليابان، الدنمارك، الأردن.

ومن جانبه، قال فرانك هوفمان، المنظم الرسمي لأجنحة الحكومة الألمانية بالخارج، إن إقامة المعرض عقب استضافة مصر لمؤتمر COP27 يعد فرصة واضحة لتنفيذ أهداف المؤتمر، حيث كانت رؤية رئاسة COP27 واضحة للغاية، والتي تستهدف الانتقال من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة التخطيط والتنفيذ الفعلي لكل ما جاء بالمؤتمر، فعقب انتهاء COP27 يكون هذا هو الوقت المناسب للتحرك بسرعة نحو العمل الكامل على نطاق واسع على أرض الواقع.

وأكد هوفمان، أن المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البنية التحتية والمياه والصرف الصحي هو دعوة للعمل عقب انتهاء COP27، وعلى الرغم من وقت التحضير القصير جدًا، والعديد من التحديات التي كان علينا مواجهتها، بالإضافة إلى تحملنا مخاطر مالية كبيرة جداً إلا أننا عملنا بجهد لتنفيذ ذلك المعرض ليكون فرصة كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج وتبادل الخبرات المصرية مع الدول الأوروبية.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق ورئيس مكتب مصر للاتحاد الاقتصاد الألمانى للمصانع الصغيرة والمتوسطة، أن الدعوة إلى مصر كسوق واعدة للاستثمارات الأجنبية الخاصة، وجمع أصحاب المصلحة والخبراء من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية معًا في مجالات الصناعة هي مهمتنا الرئيسية ويعد إقامة المعرض في مصر رسالة واضحة بأن مصر مستعدة للتعاون على جميع المستويات من المشاريع الصغيرة إلى المشاريع الضخمة.

ويحظى المعرض بدعم كبير من الوزارات الألمانية المشاركة به وترحيباً من خبراء القطاع، كما أن القطاع الخاص الألماني يسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

بالتوازي مع معرض مصر للمياه والنفايات والبنية التحتية، سيقام مؤتمر دولي يضم العديد من المؤسسات والاتحادات والشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية والمياه والصرف الصحي وتقديم حلول مبتكرة في تحديات نقص المياه وأحدث التقنيات الأوروبية التي توفر الوقت والتكلفة في قطاع البنية التحتية.