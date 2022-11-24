عبد الرحيم على يطلق حوارًا بين الشرق والغرب من باريس.. «ديالوج» موقع يساهم فى تقريب وجهات النظر حول القضايا الرئيسية

الخميس 24/نوفمبر/2022 - 08:37 م

أعلن الكاتب الصحفى عبدالرحيم على رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير “البوابة نيوز”، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إطلاق موقع إخبارى عالمى باللغة الفرنسية تحت مسمى «لو ديالوج»، يرعى الحوار بين الشرق والغرب.

يضم الموقع نخبة من الكتاب والشخصيات السياسية الفرنسية والعربية، يقدمون تحليلات ورؤى متعمقة للقضايا التى تشغل العالمين الشرقى والغربى، وبخاصة قضايا الإرهاب وحركات الإسلام السياسى والهجرة وقضايا الشرق الأوسط.

يستهدف الموقع فتح حوار جاد وموضوعى وتحقيق التقاء ثقافى بين كتاب الشرق والغرب وطرح القضايا المشتركة برؤى مختلفة احتراما لاختلاف الثقافات ووحدة الاشتراك فى الإنسانية.

شارك فى الاجتماعات التحضيرية للموقع الشاعر السورى الكبير «أدونيس»، والكاتب الصحفى رئيس تحرير موقع أتلانتكو الشهير «جون فرجو» والكاتب والصحفى الفرنسى ألكسندر دلفال والكاتب الصحفى رولان لومباردى ومن المقرر أن ينطلق الموقع فى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

ويتولى مسئولية الموقع رئيسا تحرير تنفيذيان، هما الكاتب الفرنسى أليكسندر ديلفال المتخصص فى الجغرافيا السياسية، والذى يهتم بشكل أساسى بالإسلاموية والإرهاب والعلاقات بين أوروبا وتركيا والعالم العربى والإسلامى، والمؤرخ الفرنسى رولان لومباردى الذى يعمل مستشارًا ومحللًا متخصصًا فى العلاقات الدولية، لا سيما فى المغرب العربى والشرق الأوسط، بالإضافة إلى القضايا الجيوسياسية والأمنية والدفاعية.

كما يعمل الموقع فى إطار رفع الوعى بخطورة ظاهرتى التطرف والإرهاب وكيفية محاربتهما،وانطلاقا من مبدأ أن القضاء على الإرهاب لا يأتى بالسلاح فقط، وإنما بالدور المهم والحيوى الذى يجب أن يقوم به المثقفونوالنخب بشكل عام، فى توضيح الرؤية الصحيحة والفكر المعتدل للجماهير وللرأى العام.

رولاند لومباردى.. عالم التاريخ ومحلل العلاقات الدولية

قرر عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، تعيين المؤرخ الفرنسى رولاند لومباردي، رئيس تحرير تنفيذيًا موقع «لو ديالوج».



ورولاند لومباردي، مؤرخ فرنسى من أصل كورسيكي، ولد فى مارسيليا عام ١٩٧٥، ويشتهر بأنه مستشار ومحلل متخصص فى العلاقات الدولية، لا سيما فى المغرب العربى والشرق الأوسط، بالإضافة إلى القضايا الجيوسياسية والأمنية والدفاعية.

وانضم «لومباردي» إلى مجموعة La Poste Group فى عام ١٩٩٧، وهو مظلى سابق فى مشاة البحرية، وقد تدرج فى الرتب وأصبح مديرًا عام ٢٠٠٦، ثم خبيرا لوجستيا ودوليا فى قسم اللوجستيات والعمليات فى المجموعة عام ٢٠١٣.

وبالتوازى مع أنشطته المهنية، بدأ «لومباردي» دراسة التاريخ عام ٢٠٠٥ وتخصص فى الشرق الأوسط، كما درس اللغتين العربية والعبرية، وفى يوليو ٢٠١٥ حصل على الدكتوراه فى التاريخ وكانت رسالته بعنوان: «العلاقات الفرنسية الإسرائيلية خلال الحرب اللبنانية (١٩٧٥-١٩٩٠) والسياسة العربية لفرنسا بعد عام ١٩٦٢».

ومن سبتمبر ٢٠١٥ إلى ديسمبر ٢٠١٨ عمل لومباردي كباحث مشارك فى معهد بحوث ودراسات العالمين العربى والإسلامى بجامعة إيكس مارسيليا، كخبير استشارى خبير، يؤدى لومباردى العديد من مهام التحليل والاستشارات فى المغرب والشرق الأوسط ويساهم فى مختلف المنظمات ومراكز البحوث والفرنسية والأجنبية.

كما تتم استضافة «لومباردي» بانتظام من قبل وسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية، وهو مساهم منتظم فى المواقع الإخبارية مثل GlobalGeoNews أو HuffPost Maghreb وEconostrum وAtlantico وLe Figaro

ألكساندر ديل فال خبير دراسات «الإسلاموية والإرهاب»

كما قرر عبدالرحيم علي، تعيين الكاتب الفرنسى ألكساندر ديل فال، رئيس تحرير تنفيذيًا لموقع «لو ديالوج».

وألكساندر ديل فال، كاتب فرنسى يحمل أيضا الجنسية الإيطالية، ومتخصص فى الجغرافيا السياسية، ويهتم بشكل أساسى بالإسلاموية والإرهاب والعلاقات بين أوروبا وتركيا والعالم العربى والإسلامي، كما عمل كاتبًا ومعلمًا وكان ناشطًا سياسيًا، خاصة فى «الاتحاد من أجل حركة شعبية».

ولد ديل فال فى ٤ سبتمبر ١٩٦٨ فى مارسيليا، لأم إسبانية وأب إيطالى من أصل تونسي، تخرج فى جامعة إيكس ان بروفانس، حيث حصل على دبلوم الدراسات المتقدمة «DEA» فى التاريخ العسكرى والأمن والدفاع فى عام ١٩٩٣، وهو حاصل أيضًا على DEAE DEA الأوروبية من كلية العلوم السياسية بجامعة ميلانو فى تاريخ المذاهب والمؤسسات السياسية، وكذلك على درجة الدكتوراه فى التاريخ المعاصر، والتى حصل عليها فى عام ٢٠١٥ فى جامعة بول فاليرى مونبلييرن.

ديل فال أيضًا، أستاذ فى الجغرافيا السياسية وباحث مشارك فى معهد تشويسول «حتى عام ٢٠١٤» ومؤسس مشارك للمرصد الجيوسياسى المتوسطى «مقره قبرص»، واهتم ديل فال بقضايا الشرق الأوسط خلال إقامته فى لبنان فى أوائل التسعينيات، والتى شارك خلالها فى مهام إنسانية للمسيحيين فى لبنان تحت رعاية وسام مالطا.

و فى عام ١٩٩٧ نشر كتابه الأول «الاسلاموية والولايات المتحدة» تحت اسم Alexandre del Valle وهو اسم والدته، وفى عام ١٩٩٨ شارك تحت إشراف Alain Griotteray فى كتابة عمل جماعى بعنوان «فكرة معينة عن فرنسا»، دعا فيه الأوروبيين إلى الشعور بالذنب من الحروب الصليبية والاستعمار والعبودية، وفى عام ٢٠١٨، شارك فى إطلاق حركة Mouvance France.