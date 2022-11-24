قمة المناخ.. رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات البارون: COP27 أفضل ترويج للسياحة في مصر

الخميس 24/نوفمبر/2022 - 06:31 م

أشاد شريف شاهين رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات البارون في مصر، بما حققته قمة المناخ COP27، على كافة الأصعدة وتأثيرها الإيجابي على صناعة السياحة في مصر.

وقال:إن انعقاد القمة في مدينة شرم الشيخ يعتبر أفضل ترويج للسياحة في مصر بشكل عام ولمدينة شرم الشيخ بشكل خاص، خاصة وأنه جاء في توقيت دخول موسم السياحة الشتوية، حيث حضر القمة الآلاف من المشاركين من مختلف دول العام، ولآلاف الصحفيين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية، وتصدرت مدينة شرم الشيخ الأخبار العالمية خلال شهر نوفمبر، بالإضافة الي الانطباعات الإيجابية التي شهدها الحاضرين من زعماء ورؤساء وقادة الدول المشتركة في القمة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني وكافة المعنيين بقضايا المناخ.

وتابع أن هذا النجاح نتيجة لجهود عديدة قامت بها كافة الجهات الحكومية المصرية بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء وذكية، لافتا إلى أن مجموعة فنادق ومنتجعات البارون بشرم الشيخ استضافت العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزارات والسفراء، بالإضافة إلى رؤساء أكبر الشركات العالمية وصناع القرار في العالم وذلك خلال فعاليات قمة المناخ COP27، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات واجتماعات رفيعة المستوى على هامش القمة من أبرزها اجتماعات لعدد من رؤساء الدول الأفريقية بفندق ومنتجع البارون شرم الشيخ واجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الذي أقيم بفندق البارون بالم، وكان منهم الرئيس الكيني ويليام ساموي روتو، والرئيس الرواندي بول كاجام، ورئيسة دولة تنزانيا سامية سولوحو حسن والرئيس البوروندي ايفارست ندايشيمي وعقيلته، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد يوسف المنفي، وجون كيري ممثل الرئيس الأمريكي لشئون المناخ، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأشاد جميع الضيوف والحضور بالخدمات المتميزة التي قدمتها فنادق البارون لنزلائها وضيوفها على مدار فترة المؤتمر، والتي عكست مستوى الضيافة ووسائل الراحة والرفاهية ذات المعايير والجودة العالمية التي يتمتع بها فنادق البارون بما يعكس مدي خبرتهم التي تتجاوز 43 عامًا في مجال الفندقة.