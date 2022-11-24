شاهد| اكتشفت علاجًا لعدوى تصيب مرضى السرطان.. من هي داليا شتا؟

الخميس 24/نوفمبر/2022 - 03:59 م

معاناة والدتها ووفاتها بمرض السرطان، جعلها تتمسك بمجال الصيدلة، حتي أصبحت معيدة بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة، فاز بحثها ضمن 5% من البحوث المتقدمة إليهم في المؤتمر العلمي ASH بأمريكا، وستتسلم الجائزة في 10 ديسمبر المقبل.

ولدت داليا شتا عام 1992 بقرية ميت عساس محافظة الغربية، حتي حصلت علي مجموع 99% في الثانوية العامة، وحققت حلمها والتحقت بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، حيث توصلت خلال مشروعها لإيجاد علاج لعدوى فطرية تصيب الرئة بشكل خاص في مرضى السرطان، والمرضى الذين يتلقون علاج يسبب ضعف المناعة.

قامت بالتحضير للدراسات العليا وحصلت علي درجة الامتياز في رسالتها، بعدها بدأت رحلتها في الخارج تحديداً في ألمانيا، حيث حصلت علي منحة من مؤسسة Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V، التي تدعم الأبحاث المتعلقة بمرضى السرطان، وعملت لـ6 أشهر علي مشروعها البحثي.